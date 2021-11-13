Бывший гендиректор "Далура" арестован по делу о коммерческом подкупе

ТАСС, 13 ноября. Суд арестовал бывшего гендиректора предприятия по добыче урановых руд АО "Далур" (входит в холдинг "Атомредметзолото", АРМЗ), обвиняемого в получении от руководителя подрядной организации подкупа в размере 700 тыс. рублей за содействие в заключении договора и ущерб предприятию в размере более 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

"Бывшему руководителю предприятия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 7 ст. 204, ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями"). Сегодня, 13 ноября 2021 года, Курганским городским судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. <…> Приведенные доводы следственных органов в своей совокупности дали достаточные основания полагать, что избрание обвиняемому более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу, в интересах следствия невозможно", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о задержании мужчины по подозрению в получении коммерческого подкупа и злоупотреблении полномочиями, о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2016 году он получил от руководителя подрядной организации 700 тыс. рублей за содействие в заключении договора подряда на выполнение технических работ на одном из месторождений и оплату в полном объеме. Стоимость работ по заключенному договору выполнения работ и поставки технического оборудования составила 56,9 млн рублей. Правоохранительные органы считают, что задержанный, зная, что подрядчиком произведена частичная поставка оборудования, произвел расчет по договору в полном объеме, причинив ущерб предприятию на сумму более 8 млн рублей, и принял меры к сокрытию данного факта.

Следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области проведены обыски по местам регистрации и жительства задержанного, в рамках которых изъяты крупные суммы денежных средств и документы.

АО "Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом подземного выщелачивания. Оно разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное), чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.