В Калининграде СК начал проверку по факту рождения ребенка в подъезде дома

КАЛИНИНГРАДЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи регионального следственного управления СК РФ начали проверку после рождения ребенка на лестничной площадке в подъезде жилого дома в Калининграде. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте ведомства.

Жильцы дома сообщили в правоохранительные органы, что 33-летняя женщина родила мальчика в подъезде, положила его полиэтиленовый пакет и вышла с ним на улицу. Новорожденный и мать госпитализированы.

"По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении на сайте управления. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент, о котором сообщается в субботу, произошел 12 ноября в одном из домов на Киевской улице. Отмечается, что родившая ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.