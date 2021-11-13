На два месяца арестовали мужчину, натравившего собаку на прохожую в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, натравившего собаку на женщину в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого в хулиганстве в Мытищах меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2022 года", - сообщила прокуратура.

По данным следствия, днем 25 октября в городе Мытищи-16 мужчина натравил собаку на женщину. Потерпевшая была госпитализирована, а мужчина 1986 года рождения задержан. Полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.