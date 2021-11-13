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Четверо иностранных рабочих погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

Еще двое получили травмы
© ГУ МЧС РФ по Московской области

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы при пожаре в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана. Их городок находился на территории санатория "Сенеж".

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что пожар начался около 10:27 мск. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В 15:40 пожар был полностью потушен.

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