Четверо иностранных рабочих погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четверо иностранных рабочих погибли и двое получили травмы при пожаре в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Солнечногорском районе на строительстве объекта произошел пожар в городке бытовок. Погибли четверо иностранных рабочих, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана. Их городок находился на территории санатория "Сенеж".

В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ уточнили, что пожар начался около 10:27 мск. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В 15:40 пожар был полностью потушен.