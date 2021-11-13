В Петербурге состоялось закрытие этапа всероссийской акции "Вахта памяти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Церемония закрытия петербургского этапа всероссийской акции "Вахта памяти" состоялась в субботу, сообщила пресс-служба центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец".

"Мы ежегодно участвуем в "Вахте памяти". Наш регион является одной из знаменательных точек истории Великой Отечественной войны. Огромное количество людей защищало наш город и наше будущее. Мне хочется искренне поблагодарить вас. Поисковый сезон подходит к концу, но работа не заканчивается. Нужно определять имена, работать в архивах, искать родственников", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного.

По данным пресс-службы, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день зарегистрированы 54 поисковых отряда - это 890 человек, 30% из которых - молодежь. За 2020 год поисковыми отрядами было проведено 19 экспедиций на территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия, обнаружены останки 84 воинов, установлены имена семи из них, найдены родственники. В этом году волонтерам центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" на территории Санкт-Петербурга удалось найти останки 133 бойцов, было организовано шесть торжественно-траурных церемоний захоронений погибших защитников Отечества, установлены имена 11 воинов, у восьми найдены родственники.

На церемонии закрытия сезона полевых работ самых активных поисковиков Петербурга наградили знаками Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в поисковом движении".

"Поисковое движение" является масштабным проектом, который объединил более 50 тыс. человек по всей России и за ее пределами. Его основная цель - сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. Начало движению было положено в 1960-1970-х годах, тогда устраивались походы к местам боев, создавались в школах комнаты боевой славы, составлялись Книги памяти, готовились экспозиции для музеев героев-земляков.

В 1988 году началось массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной армии. В это же время организуются первые "Вахты памяти", направленные на розыск и перезахоронение павших защитников Отечества. Более 30 тыс. воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1990 года, установлено более 7 тыс. имен.