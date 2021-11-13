ДТП с участием автобуса произошло в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло вблизи села Николо-Павловское Свердловской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, сегодня, 13 ноября 2021 года, около 16:15 (14:15 мск - прим. ТАСС), поблизости с. Николо-Павловское произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ-2107. По первоначальной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. В результате чего погиб водитель легкового автомобиля. Один пассажир автобуса получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Ленинского района города Нижнего Тагила взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП. "Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взято прокуратурой на контроль", - подчеркнули в пресс-службе.