Два человека погибли от отравления в Чувашии

ТАСС, 13 ноября. Два члена одной семьи погибли от отравления в одной из деревень Чувашии, еще одна женщина находится в больнице, сообщили ТАСС в прокуратуре республики.

"Три человека были обнаружены сегодня утром в квартире дома в одной из деревень Чебоксарского района Чувашской Республики. Двое скончались, женщина направлена в медицинское учреждение, сейчас находится в больнице. Предварительный диагноз - "отравление", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину отравления.

Он отметил, что все погибшие и пострадавшая - члены одной семьи. "Проверку проводит следственный комитет, [результаты] находятся под контролем прокуратуры", - сказал представитель ведомства.

Как уточнили в прокуратуре журналистам, у погибших не обнаружено видимых признаков насильственной смерти, прокуратура начала проверку по факту возможного отравления суррогатным алкоголем. Детей среди пострадавших нет. В УМВД по республике отметили, что пострадавшая, 64-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.