Таджикистан попросил Россию освободить задержанного по запросу Киргизии гражданина

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Таджикистана обратилась к Генеральной прокуратуре России с просьбой освободить гражданина республики, который был задержан в Новосибирске по запросу Киргизии. Об этом в субботу сообщил пресс-центр Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, 8 ноября в Новосибирске был задержан гражданин Таджикистана Диловар Джураев, обвиняющийся киргизской стороной в организации массовых беспорядков и хулиганстве на приграничной неделимитированной территории между Исфаринским районом Согдийской области Таджикистана и Баткенским районом Киргизии. "В связи с политической мотивацией вышеуказанного обвинения, 12 ноября 2021 года Генеральной прокуратурой Таджикистана направлено письмо Генеральной прокуратуре РФ с просьбой оставить запрос киргизской стороны без рассмотрения и освободить Джураева Б. Д. из-под стражи", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Генпрокуратура Таджикистана также направила запрос в Генпрокуратуру Киргизии "с просьбой о прекращении практики возбуждения необоснованных уголовных дел по обвинению граждан [Таджикистана] в организации массовых беспорядков на линии границы".

28 апреля между местными жителями приграничных районов Таджикистана и Киргизии начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими обеих стран. В результате конфликта с обеих сторон сообщили о десятках погибших и сотнях пострадавших. Правительственные делегации двух республик провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, подтвердив готовность прекратить противостояние.

На некоторых участках границы время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности, в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана. Иногда в ходе инцидентов жители применяют огнестрельное оружие. Нередко для урегулирования ситуации на место приезжают представители правительств двух стран.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 550 км линии прохождения рубежа.