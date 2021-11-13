Прокурор вынес представление начальнику колонии, где сидит Уилан, из-за нарушения его прав

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры по контролю за соблюдением законности в местах лишения свободы выявили нарушение норм этики общения тюремщиков с заключенными, которое допустили сотрудники мордовской исправительной колонии № 17 (ИК-17) в отношении осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана, из-за чего начальнику этого исправительного учреждения вынесено представление. Об этом сказано в ответе надзорного ведомства на обращение адвоката Уилана Ольги Карловой, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства в части взаимоотношений сотрудника и осужденного в ИК-17", - сказано в документе. Там указано, что один из сотрудников колонии при входе в здание штаба ИК-17 похлопал Уилана, стоящего к нему спиной, правой рукой по плечу, "проявив тем самым заносчивость и пренебрежительное отношение к последнему".

"По указанному факту прокурором начальнику ИК-17 внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения", - говорится в документе. Там подчеркивается, что иных нарушений прав Уилана прокуратура не выявила.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.