СК возбудил дело о гибели четырех человек при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в хозяйственной постройке в подмосковном Солнечногорске. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, причиной пожара могла стать неисправность отопительного оборудования.

"По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность в оборудовании отопления. По факту гибели людей в результате пожара в хозяйственной постройке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщила Врадий.

По данным следствия, около 11:00 13 ноября в хозяйственной постройке в Солнечногорске произошло возгорание. В результате пожара погибли четыре человека, еще двое госпитализированы.

Планируется проведение допросов, изъятие необходимой регулирующей документации, назначение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической и судебно-медицинских.