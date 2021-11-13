СМИ: в Эквадоре в результате столкновений в тюрьме погибли более 50 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Не менее 52 человек погибли в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом сообщила в субботу газета El Universo.

По ее данным, бунт в тюрьме начался в пятницу вечером. Полиция пока не сообщала о том, что ей удалось восстановить порядок в пенитенциарном учреждении.

28 сентября в этой же тюрьме произошли столкновения между представителями разных банд. По официальным данным, в ходе бунта тогда погибли 119 заключенных. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны на 60 день.