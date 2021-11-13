На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена восстановлено после приостановки из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на фиолетовой ветке нет движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека, оказавшегося на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.