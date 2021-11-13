В ДТП на Кубани погибли два человека

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае. В результате автоаварии два человека погибли, еще пять госпитализированы с травмами, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем "Лада-Веста". В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 10-м км автодороги Саратовская - Горячий Ключ. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.