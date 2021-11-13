В Ленобласти возбудили дело по подозрению в развратных действиях к ребенку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетнего в Ленобласти, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"Следственными органами 12.11.2021 возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, по признакам состава преступления местным жителем, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия") указанный гражданин задержан в соответствии со ст. 91 упк РФ. Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Сланцевского городского прокурора", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, речь идет об отце, который мог совершать развратные действия в отношении малолетних дочерей.

Городская прокуратура организует дополнительные проверки соблюдения федерального законодательства. В рамках мероприятий будет проверено, стояла ли на учете семья, в которой случилось происшествие, а также изучены жилищно-бытовые условия и другие характеризующие материалы. По результатам будет дана оценка полноте и своевременности, как оказанию государственными органами помощи семье, так и обеспечению безопасности несовершеннолетних детей.