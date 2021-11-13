Человек погиб на станции московского метро "Сходненская", пытаясь спасти пассажира на пути

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мужчина погиб на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, пытаясь спасти спрыгнувшего на пути пассажира. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного дептранса.

"Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции "Сходненская". Благодаря бдительности машиниста, он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его пытался остановить другой пассажир - он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Машинист получил психологическую травму, отметили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что на фиолетовой ветке не было движения поездов от станции "Планерная" до станции "Спартак" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Вскоре движение поездов на данной линии Московского метрополитена было восстановлено.