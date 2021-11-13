Суд в Дагестане отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд города Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

"Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов", - сказали в пресс-службе.

Ранее СК РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств (ММА), двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Усман Нурмагомедов и его друг Идрисов были задержаны в аэропорту Шереметьево. Ранее в субботу подозреваемые были доставлены к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Следствие полагает, что примерно в 11:30 11 ноября на КПП "Аэропорт" в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.

Усман Нурмагомедов выступает под эгидой Bellator MMA, является чемпионом мира среди юниоров союза ММА 2017 года. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.