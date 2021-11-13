Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в жилом доме на Беговой Улице в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар в жилом доме на Беговой улице потушен. Из дома были эвакуированы порядка 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Беговой улице загорелся дом №7. Очаг возгорания находился в подвале, огонь интенсивно распространялся - тушение осложняли деревянные перекрытия. Площадь пожара составила 25 кв. м.