В США разбился легкомоторный самолет

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Небольшой одномоторный пассажирский самолет разбился на американском острове Бивер-айленд (штат Мичиган) в субботу, в результате крушения погибли четыре человека, а также две находившиеся на борту собаки. Об этом сообщила газета Petoskey News-Review.

По ее сведениям, крушение самолета местных авиалиний произошло после полудня, его жертвами стали пилот, пара, подыскивавшая на острове земельный участок под виноградники, а также местный риелтор.

Единственной выжившей при инциденте оказалась 11-летняя дочь риелтора, она с тяжелыми травмами была оперативно доставлена в местную больницу. Спасти подростка удалось благодаря тому, что проводивший неподалеку учебный полет экипаж вертолета Береговой охраны быстро откликнулся на сигнал о бедствии. Информации о состоянии здоровья выжившей пока не приводится.