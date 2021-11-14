Из-за непооды приостановили откачку топлива с контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

ТАСС, 14 ноября. Специалисты приостановили из-за погодных условий откачку нефтепродуктов с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель 9 ноября у берегов Находки. Об этом сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.

"Откачка [топлива] пока приостановлена из-за погоды. Ориентировочно, 40 тонн было выкачано", - сказал Агаревский.

Он добавил, что водолазные работы на месте ЧП пока не ведутся. Боновые ограждения после приостановки работ по откачке топлива снова установили около севшего на мель судна.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель 9 ноября у берегов Находки. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуировали. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не проводилось из-за сильной волны и низкой видимости.