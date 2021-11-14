В Минпромторге сообщили, что исследование причин катастрофы Ил-112В продолжается

ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноября. /ТАСС/. Исследование причин катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В, потерпевшего крушение при перелете в Кубинку летом этого года, еще продолжается, подобные работы могут занимать годы. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.

"Продолжается исследование причины аварии", - сказал он. - Физически не могло быть [ориентира на сентябрь по окончанию расследования]. Вы посмотрите статистику, они идут годами".

В сентябре Бочаров сообщал журналистам, что через месяц после катастрофы (то есть в середине сентября) он должен сделать доклад, который будет опубликован. На данный момент никаких докладов и документаций по поводу катастрофы не публиковалось

Ранее в интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что работы по программам Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования катастрофы. Самолеты Ил-114 и Ил-112В оснащены двигателем ТВС117-СТ. Гражданская модификация двигателя (ТВС117-СТ-01) установлена на Ил-114-300. Вице-премьер Борисов признавал ранее, что срок выпуска самолета Ил-114, ранее запланированный на 2023 года, будет скорректирован на фоне катастрофы Ил-112В.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.