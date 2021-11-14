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Пандемия COVID-19

СМИ: при пожаре в ковидном отделении больницы в Болгарии погибли три человека

Остальные пациенты были эвакуированы

СОФИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в ковидном отделении больницы города Сливен в Болгарии.

Как сообщает в воскресенье телеканал BTV, сигнал о пожаре в больнице поступил в 2:39 (3:39 мск), к месту происшествия были отправлены два пожарных автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в палате на четвертом этаже, там были обнаружены два погибших и один пострадавший, который позднее умер. Остальные пациенты были эвакуированы.

Причины пожара пока не известны. Ведется расследование происшествия.

Теги
БолгарияПандемия COVID-19
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