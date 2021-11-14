В результате ДТП в Тюменской области ребенок и мужчина утонули в кювете

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Отец и малолетний сын утонули в кювете с водой в результате ДТП на трассе в Уватском районе Тюменской области. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

"Сегодня утром на 495-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области в кювет с водой опрокинулся автомобиль Kia Rio. Машина сразу ушла под лед в канаву. Чтобы помочь людям, остановилось несколько машин. Водители и пассажиры ныряли в ледяную воду и пытались спасти пострадавших в ДТП. <...> Kia с помощью большегруза вытащили из кювета примерно через 15 минут, мужчину и мальчика, находившихся в салоне, пытались реанимировать, но спасти их не удалось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области добавили, что в Kia Rio ехала семья из поселка Коммунар Исетского района Тюменской области. За рулем машины была 30-летняя женщина, в салоне находились ее 14-летняя дочь, 44-летний муж и сын, которому недавно исполнилось девять лет. Девочку и ее маму, которые выжили в аварии, доставили в медучреждение. Прочие обстоятельства ДТП выясняются.