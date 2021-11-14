Один человек пострадал при конфликте с применением травматического оружия в Оренбурге

ТАСС, 14 ноября. Полицейские проводят проверку после того, как один из участников ДТП, произошедшего в центре Оренбурга, во время конфликта применил травматический пистолет, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту конфликта, произошедшего на улице Чичерина областного центра", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в дежурную часть поступила информация о конфликте между мужчинами, произошедшем в Оренбурге на проезжей части на улице Чичерина. Полицейскими предварительно установлено, что после ДТП между владельцами двух легковых автомобилей произошла ссора, в которой один из водителей применил травматический пистолет.

"В результате происшествия один человек обратился за медицинской помощью с травмой лица", - добавили в пресс-службе.