В Бурятии возбудили 11 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

ТАСС, 14 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии возбудили 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил в воскресенье глава республики Алексей Цыденов в эфире телеканала "Россия-24".

"Проблема не сказать, чтобы острая, но такие факты есть. На сегодня 11 уголовных дел у нас возбуждено, я надеюсь, что мы не допустим, чтобы у нас было массовое использование таких сертификатов. Основное здесь - разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья", - сказал глава республики.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в конце октября подобных уголовных производств было семь.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на утро воскресенья в регионе зарегистрировано 65 996 зараженных коронавирусом пациентов с лабораторным подтверждением. Из них 47% приходится на жителей Улан-Удэ. Первым компонентом вакцины привито 445 753 человек. Завершили вакцинацию 316 070 человек. В республике QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, требуются во всех общественных заведениях, в таком режиме все будут работать до конца 2021 года.