МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Боец Усман Нурмагомедов является свидетелем по делу о наезде на полицейского в Каспийске. Как сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах региона, к нему не будет применяться мера пресечения.

"Боец Усман Нурмагомедов проходит свидетелем в деле о наезде на полицейского в Каспийске. В отношении него следствием мера пресечения применяться не будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее СК РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств (ММА), двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов были задержаны в аэропорту Шереметьево и доставлены в субботу к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан.