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Костромские силовики задержали предпринимателя с 70 тыс. пачек контрафактных сигарет

Оценочная стоимость товара превысила 6 млн рублей

ТАСС, 14 ноября. Костромские силовики задержали предпринимателя, который занимался реализацией контрафактных сигарет. У него изъято 70 тыс. пачек такой продукции, возбуждено дело, сообщает в воскресенье "МВД-медиа".

"При силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии мужчина был задержан. В ходе обысков в местах реализации и хранения незаконного товара полицейские изъяли 70 тыс. пачек сигарет. Оценочная стоимость изъятого товара превысила 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на витрины своих киосков предприниматель выставлял сертифицированные табачные изделия, а торговал контрафактом. По результатам проведенных экспертиз выяснилось, что одна часть табачных изделий не прошла обязательную маркировку, а другая оказалась снабжена поддельными специальными марками. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий").

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