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Посетителей саратовского ТЦ "Манеж" эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Сотрудники полиции перекрыли часть проспекта Кирова

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Десятки посетителей и продавцов саратовского торгового центра "Манеж", который располагается в центре города на проспекте Кирова, эвакуированы из-за сообщения о взрывном устройстве, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас на месте находятся сотрудники полиции, которые перекрыли одну из частей проспекта Кирова. На улице располагаются магазины, кафе, также она ведет к нескольким жилым домам.

Полиция никого не пускает внутрь здания, где работают специалисты. Как сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сейчас эта информация проверяется.

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