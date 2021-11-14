Посетителей саратовского ТЦ "Манеж" эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Десятки посетителей и продавцов саратовского торгового центра "Манеж", который располагается в центре города на проспекте Кирова, эвакуированы из-за сообщения о взрывном устройстве, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас на месте находятся сотрудники полиции, которые перекрыли одну из частей проспекта Кирова. На улице располагаются магазины, кафе, также она ведет к нескольким жилым домам.

Полиция никого не пускает внутрь здания, где работают специалисты. Как сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сейчас эта информация проверяется.