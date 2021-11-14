На складе Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв

ТАСС, 14 ноября. Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Позже информацию подтвердили в пресс-службе НЛМК.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - сказал собеседник агентства. По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.

Как сообщили в диспетчерской ЕДДС, один человек пострадал в результате пожара. "Там пострадала одна женщина, на место выехали скорые, пожарные, полиция", - сказал собеседник агентства.

В компании подтвердили, что на складе НЛМК произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не повлиял на производственный процесс.

"14 ноября в 21:30 мск на угольном складе произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", - сообщили в пресс-службе НЛМК.

Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожар произошел в одном из цехов НЛМК. "Поступила информация о пожаре [в цехе НЛМК], на место выехали сотрудники МЧС. Информация о масштабах происшествия уточняется", - сказал собеседник агентства.

Это уже не первое подобное ЧП на НЛМК за последнее время. 9 августа в кислородно-распределительном цехе произошло несколько взрывов. Площадь последовавшего пожара составила 40 кв. м. Он был ликвидирован в течение часа. В результате происшествия никто не пострадал.

Новолипецкий металлургический комбинат - одна из крупнейших металлургических компаний мира с активами в России, странах ЕС и США. Предприятие производит полный цикл продукции - от сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции - плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году НЛМК стал крупнейшим в России производителем стали.