Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана достигло 70 человек

ТЕГЕРАН, 14 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего в иранской провинции Хормозган землетрясения увеличилось до 70 человек. Об этом в воскресенье сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям страны Джафар Миадфар.

"Количество пострадавших в результате землетрясения в Бендер-Аббасе достигло 70 человек", - цитирует его агентство Jamaran.

По его словам, "22 человека госпитализированы и остаются в больницах, один человек погиб".

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух зафиксированных землетрясениях на юге Ирана с магнитудами 6,0 и 6,3. Эпицентры подземных толчков располагались приблизительно в 60 км к северо-западу от портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек.