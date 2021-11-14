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По крайней мере один человек погиб из-за последствий непогоды на Сардинии

Тело 81-летнего мужчины было обнаружено на юге острова после нескольких часов поисков

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Пожилой мужчина погиб на итальянском острове Сардиния из-за последствий непогоды. Как сообщает в воскресенье агентство ANSA, тело 81-летнего мужчины было обнаружено на юге острова после нескольких часов поисков.

Мужчина находился в своем автомобиле, когда его унесло грязевым потоком на одной из местных дорог, образовавшемся после сильных осадков и схода оползней. Как указывается, спасателям удалось помочь десятку местных охотников. На Сардинии объявлен второй, оранжевый уровень опасности (из трех возможных) из-за продолжающихся интенсивных дождей, принесенных очередным средиземноморским циклоном.

О сходе оползней в результате дождей сообщается в Эмилии-Романье, Тоскане и Лигурии, также охваченных непогодой. В ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti сообщили в воскресенье, что общий ущерб от неблагоприятных погодных условий в 2021 году оценивается в сумму до €2 млрд.

В ноябре 2013 года на Сардинии из-за последствий непогоды погибли 16 человек.

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Италия
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