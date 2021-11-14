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Два человека могут находиться под завалами после взрыва на складе НЛМК в Липецке

ТАСС, 14 ноября. Два человека могут находиться под завалами на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), где произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Два человека могут находиться под завалами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что поисково-спасательные работы на НЛМК завершены, под завалами людей не осталось. "Поисково-спасательные работы завершены. Информация о нахождении людей под завалами не подтвердилась", - сказали в министерстве. Ранее в ведомстве сообщали, что люди могут быть под завалами, не уточнив их количество.

В компании также добавили, что информация о том, что под завалами на НЛМК могут находиться люди, не соответствует действительности.

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