Прокуратура начала проверку по факту ЧП на территории НЛМК

ТАСС, 14 ноября. Липецкая прокуратура начала проверку по факту происшествия на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, в результате которого пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила представитель надзорного органа Татьяна Ткачева.

"Прокуратурой области организована проверка по всем обстоятельствам инцидента, который произошел на Новолипецком [металлургическом] комбинате. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - сказала собеседница агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что к взрыву на предприятии могло привести нарушение технологического процесса, при этом ЧП не сказалось на работе комбината.

В пресс-службе компании сообщили, что хлопок с последующим возгоранием произошел на угольном складе. В результате происшествия пострадал один сотрудник, он передан врачам скорой помощи, его состояние уточняется.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы после ЧП на НЛМК в Липецке завершены, под завалами людей не осталось. В ведомстве также уточнили, что возгорание произошло на складе коксохимического цеха.