Неизвестные похитили и убили посетителя бара на курорте Канкун в Мексике

МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные похитили посетителя одного из баров на курорте Канкун в мексиканском штате Кинтана-Роо. Вскоре после этого мужчина был убит рядом с увеселительным заведением, сообщила в воскресенье на своем сайте газета El Milenio.

Прокуратура региона приступила к расследованию этого преступления. В качестве одной из основных версий случившегося в надзорном ведомстве рассматривают сведение счетов между бандами наркоторговцев, орудующих в городе.

В начале ноября на пляже Петемпич в районе Пуэрто-Морелос в Кинтана-Роо произошло столкновение враждующих преступных группировок, двое участников перестрелки погибли на месте. Еще три человека, в том числе турист из США, получили легкие ранения.

В октябре на курорте Тулум в этом же штате наркоторговцы в ходе конфликта открыли огонь в ресторане. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал повысить меры безопасности в курортной зоне Кинтана-Роо.