Четверо налетчиков ворвались в больницу в Тульской области

ТАСС, 15 ноября. Четверо налетчиков ворвались в здание городской клинической больницы в Новомосковске Тульской области. На место выехала полиция, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным местных СМИ, они устроили погром, напали на охранника, никто не пострадал.

Ранее местные СМИ сообщили, что вечером в воскресенье четверо мужчин ворвались в приемный покой лечебного учреждения и устроили погром. Они напали на охранника, сломали дверь, разбили телефон. Никто из медицинских работников не пострадал.

"Был инцидент в больнице, медики вроде не пострадали. Предположительно, четверо родственников одного из пациентов устроили скандал. Врачи вызвали полицию", - сказал собеседник агентства.

Получить комментарий регионального ГУ МВД оперативно ТАСС не удалось.