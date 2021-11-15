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Полиция ищет причастных к стрельбе из свадебного кортежа в пригороде Владивостока

Правоохранители просят выйти на связь очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция ведет розыск причастных к стрельбе из свадебного кортежа в пригороде Владивостока. Происшествие попало на видео, размещенное в соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления МВД.

"Полиция проверяет видеозапись, размещенную в социальных сетях. Несколько иномарок в районе улицы Маковского во Владивостоке передвигаются с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу. При этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух. В настоящее время в УМВД России по городу Владивостоку по данному факту назначена проверка, в рамках которой устанавливаются личности участников и обстоятельства происшествия. Установлен ряд участников инцидента", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители просят выйти на связь очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов.

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