В Забайкалье бывшие сотрудники полиции получили по 15 лет за фальсификацию доказательств

ЧИТА, 15 ноября. / ТАСС/. Суд в Забайкальском крае приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывших сотрудников полиции - 33-летнего Батоцырена Дамдинжапова и 26-летнего Чимита Митупова - по делу о превышении полномочий, сбыте наркотиков и фальсификации доказательств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"Полицейские разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 г каннабиса жителю Забайкальска. Затем полицейские изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Сам же мужчина о разработанной оперативниками схеме не знал. На основании подложных документов полицейских о якобы выявленном преступлении в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждый осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на преступление подсудимые пошли в 2020 году, когда были оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции в поселке Забайкальск. Таким способом оба хотели повысить показатели в расследовании преступлений в сфере оборота наркотиков.

"Кроме того, полицейские направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых мужчина был подвергнут административному наказанию. Вторая попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе предварительного следствия полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - уточнили в следственном управлении.