Один человек погиб в ДТП с бензовозом и грузовиком на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием бензовоза и грузовика произошло на федеральной трассе на Камчатке, в результате чего погиб один водитель и пострадали два дорожных рабочих, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

"На 33-м км автомобильной дороги Морпорт - Аэропорт 42-летний водитель бензовоза, двигающийся в направлении аэропорта, совершил столкновение со стоящим на окраине проезжей части грузовиком, после чего совершил съезд в правый кювет, перевернувшись на бок. В результате ДТП на месте погиб водитель бензовоза, пострадали двое рабочих, которые в момент ДТП производили ремонт по установке дорожного ограждения на данном участке дороги. Они госпитализированы", - сказали в полиции.