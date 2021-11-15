Следователи в Магаданской области выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом

ТАСС, 15 ноября. Следователи в Магаданской области проверяют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП, которое произошло 13 ноября, его участники получили травмы различной степени тяжести, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

Предварительно установлено, что пассажирский автобус марки Mercedes-Benz, в котором находились не менее 15 пассажиров, следовал по маршруту Сусуман - Магадан. При спуске с перевала "Дедушкина лысина" водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и допустил съезд с проезжей части, в результате чего автобус перевернулся.

"По предварительным данным, в результате случившегося пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Следственными органами СУ СК России по Магаданской области организована доследственная процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.