Прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с детьми в курганском детском доме

ТАСС, 15 ноября. Прокуратура начала проверку по информации о жестоком обращении с маленькими детьми в Кипельском детском доме в Юргамышском районе Курганской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетним детям.

"Прокуратура Курганской области по размещенной в сети Интернет информации о жестоком обращении с маленькими детьми в Кипельском детском доме со стороны воспитанников старшего возраста организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также ответственных за надлежащий присмотр за малышами. По результатам в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

В Telegram-канале правительства региона сообщили также, что главное управление социальной защиты населения организовало экстренную служебную проверку в детском доме, на место выехала областной уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. "С подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника, подано заявление в полицию. Сегодня, 15 ноября, главным управлением социальной защиты населения Курганской области, опекой проводится проверка фактов, представленных в видеоматериалах. Такие случаи просто недопустимы, безусловно, виновные понесут наказание", - приводятся в сообщении слова начальника главного управления социальной защиты населения по региону Анастасии Золотухиной.

Уточняется, что следственными органами СКР по Курганской области по данному факту также организована доследственная проверка.