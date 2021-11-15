Четверо сахалинцев предстанут перед судом по обвинению в похищении человека

ТАСС, 15 ноября. Четыре жителя Сахалинской области предстанут перед судом за похищение человека, разбой и вымогательство. Уголовное дело направлено в суд, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемые решили похитить жителя Южно-Сахалинска с целью добиться от него денег в крупном размере. Они надели маски и вывезли свою жертву в нежилое здание в городе Корсакове, где удерживали против воли, угрожали применением насилия в виде введения инъекции наркотического вещества, избивали, а также надевали на голову полимерный пакет, лишая возможности дышать. Также они произвели видеозапись, заставив потерпевшего сообщить сведения, которые порочили его честь и достоинство.

"Под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, злоумышленники потребовали в течение суток передать им 1 млн рублей, после чего отвезли его в Южно-Сахалинск, где высадили недалеко от дома. Оказавшись на свободе, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов СУ СКР в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска областного УМВД четверо злоумышленников были установлены и задержаны, в том числе на территории других регионов РФ, куда трое из них скрылись, узнав, что их ищет полиция. Уголовное дело было возбуждено по пунктам "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Расследование по нему завершено, дело передано в суд", - говорится в сообщении.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела также получена информация о причастности еще двух лиц к совершению указанного преступления, сведения об одном из них уже известны.