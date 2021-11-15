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ABC: число погибших в давке на концерте Трэвиса Скотта выросло до 10

Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание

ТАСС, 15 ноября. Число жертв давки, которая началась во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld Festival 5 ноября в городе Хьюстон (штат Техас), увеличилось до 10. Об этом в понедельник сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, девятилетний мальчик, получивший травмы во время концерта, умер в больнице в воскресенье.

Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. По данным телекомпании CNN, при давке пострадали более 300 человек.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.

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