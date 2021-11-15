Протоколы о побоях составили на издевавшихся над ребенком в курганском детдоме подростков

ТАСС, 15 ноября. Протоколы о побоях составлены в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над малолетним ребенком в Кипельском детском доме в Юргамышском районе Курганской области, один из них помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД региона.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетним детям. Прокуратура и следственные органы СК по Курганской области также начали проверки.

"После опубликования в социальных сетях информации об издевательствах над воспитанником Кипельского детского дома в учреждение незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлены все лица, причастные к противоправному деянию и съемке его на видео. В отношении двух 16-летних воспитанников детского дома составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ. В настоящее время один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, в отношении второго решение принимается", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным пресс-службы, сотрудниками ПДН межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский" проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание".

Ранее в Telegram-канале правительства региона сообщили также, что Главное управление социальной защиты населения по региону организовало экстренную служебную проверку в детском доме, на место выехала областной уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. По данным начальника Главного управления социальной защиты населения по региону Анастасии Золотухиной, с подростками организованы воспитательные мероприятия.