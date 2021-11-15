Причиной драки с участием строителей в Приангарье стало неуважительное отношение к девушке

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Причиной конфликта между работниками стройки и местными жителями в поселке Залари Иркутской области, в результате которого два человека погибли и пятеро пострадали, стало неуважительное обращение строителей к девушке одного из участников конфликта. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, девушка шла по улице мимо строительной площадки и от рабочих услышала в свой адрес выкрики, которые ее оскорбили. Она сообщила об этом своему молодому человеку.

"Он с другом пришел восстановить справедливость. Силы оказались неравны, они с другом получили отпор и пошли за группой поддержки", - рассказал собеседник агентства.

Инцидент, по данным пресс-службы СК России по Иркутской области, произошел вечером 12 ноября. Между компанией жителей поселка и работниками стройки произошла драка, после был совершен поджог строительного вагончика. В результате пожара погибли двое рабочих и пять человек обратились за медицинской помощью. В полицию доставили свыше десяти участников конфликта. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").