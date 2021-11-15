Суд в Екатеринбурге признал невиновными экс-полицейских по делу об изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки 1997 года рождения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе суда.

15 июля 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 6,5 лет, однако Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

"Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 1-122/2021 о признании Бессарабова, Мустафина, Тропина невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 ("Изнасилование") , п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников полиции на служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу задержали и изнасиловали 22-летнюю девушку. После инцидента все трое были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника МВД, также были уволены их непосредственные руководители. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.