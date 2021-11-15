В Красноярске задержали замначальника департамента городского хозяйства мэрии

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника департамента городского хозяйства Красноярска Сергея Супруна. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Работают <...> оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Красноярское" по Супруну, по его прежней работе в муниципальном предприятии (МП) "МУК Красноярское"", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил другой источник, "возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотртебление должностными полномочиями") по бывшему месту работы в "МУК Красноярское". "Являясь руководителем муниципального предприятия, перед увольнением поручил включить в расчет незаконные дополнительные суммы, по первому эпизоду 270 тыс. рублей. Он задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщил источник.

В пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии журналистам сообщили, что в деле бывшего директора муниципального предприятия, два эпизода. По версии следствия, помимо получения 270 тыс. рублей в качестве компенсации перед увольнением, он поручил списать 138 тыс. рублей коммунальной задолженности за квартиру своей знакомой. Это было сделано путем внесения сведений в информационную систему для комплексной автоматизации работы управляющих компаний без фактического погашения.