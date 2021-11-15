Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского с женой обстреляли в центре Москвы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли семейную пару из газового пистолета в центре Москвы, в результате они получили ожоги глаз. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о российском музыканте, одном из основателей группы "Ногу свело!" Антоне Якомульском, а также его жене Александре.

"Вечером 14 ноября в полицию поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз. Было установлено, что около 03:00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пострадавшая написала по данному факту заявление. Полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Антон Якомульский - российский барабанщик, композитор и мультиинструменталист. Он сооснователь российской рок-группы "Ногу свело!".