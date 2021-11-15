Прокуратура Польши обвинила двух россиян в пособничестве нелегальной миграции

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Польши предъявила двум гражданам России обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в Германию. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в понедельник на его сайте.

"Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины", - указано в сообщении.

Как информировала прокуратура, "двое организаторов чеченской национальности нелегально проживали в Польше". "Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест", - отмечается в сообщении.

Прокуратура обвиняет их в "организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши". Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.