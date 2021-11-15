Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали при взрыве магнитной мины в столице Афганистана. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве России в Кабуле.

"По поступающей информации, взрыв произошел в 5-м районе Кабула. Причина взрыва - детонация магнитной мины. Россиян среди пострадавших нет, сотрудники [посольства] в безопасности, со зданием [посольства] также все в порядке", - информировали в диппредставительстве.

Согласно данным агентства Pajhwok, взрыв прогремел в понедельник в кабульском районе Коте-Санги, два человека пострадали.