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Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

Сотрудники посольства РФ в безопасности, со зданием также все в порядке, сообщили в российской дипмиссии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали при взрыве магнитной мины в столице Афганистана. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве России в Кабуле.

"По поступающей информации, взрыв произошел в 5-м районе Кабула. Причина взрыва - детонация магнитной мины. Россиян среди пострадавших нет, сотрудники [посольства] в безопасности, со зданием [посольства] также все в порядке", - информировали в диппредставительстве.

Согласно данным агентства Pajhwok, взрыв прогремел в понедельник в кабульском районе Коте-Санги, два человека пострадали.

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