Суд приговорил еще пятерых участников беспорядков во Владикавказе к срокам до четырех лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил еще пятерых участников массовых беспорядков во Владикавказе, где в ходе митинга против режима самоизоляции пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, к срокам лишения свободы до четырех лет в колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

20 апреля прошлого года в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов.

"Вынесен обвинительный приговор за участие в массовых беспорядках, организованных во Владикавказе <…> в отношении: Ахсартага Айларова с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в ИК общего режима, Бимболата Бекузарова с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в ИК общего режима, Джона Джиоева с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в ИК общего режима, Валерика Меликяна с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в ИК общего режима, Заурбека Кайтмазова с назначением наказания в соответствии со ст. 70 и ст. 74 УК РФ (по совокупности приговоров, с отменой условного осуждения по другому приговору) в виде лишения свободы сроком на четыре года в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес приговоры в отношении 10 участников беспорядков, которые получили от 5,5 лет до 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

После митингов во Владикавказе были задержаны более 100 человек, составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом была вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. Также были возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.