ГСУ СК РФ просит передать им из МВД дело о нападении на мужчину в Балашихе из-за замечания

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ГСУ СК России по Московской области ходатайствует о передаче им уголовного дела, возбужденного после нападения на мужчину в Балашихе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"В настоящее время ГСУ СК России по Московской области ходатайствует перед прокуратурой о передаче уголовного дела о хулиганстве, возбужденного органами внутренних дел, в свое производство для дальнейшего расследования", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. доложить ему об обстоятельствах данного происшествия.

Как сообщили накануне в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 12 ноября в микрорайоне Кучино в Балашихе на улице Проспект Жуковского между жителями одного многоквартирного дома произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ). После случившегося семье пострадавшего стали поступать угрозы. В областной прокуратуре добавили, что участники инцидента установлены. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что инцидент произошел вечером, когда мужчина возвращался с женой и маленьким ребенком домой. Он увидел, что некий на тот момент неизвестный мужчина непристойно ведет себя у подъезда дома, и сделал ему замечание. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. На помощь неизвестному пришли еще несколько человек, которые избили отца семейства. Пострадавший вынужден был обратиться за медицинской помощью.